Travaglio: «Draghi non capisce un caz..» (Di lunedì 26 luglio 2021) «Non capisce un cazz..», così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ha attaccato in maniera durissima il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Non capisce un caz... di salute, di vaccini, di scuole, ha detto Travaglio durante un evento di Articolo 1, offese durissime a cui sono però seguiti degli applausi dei presenti. «È un figlio di papà...» ha continuato Travaglio rivolgendosi al Presidente del Consiglio. (twitter/@Vincenzo Man) Leggi su panorama (Di lunedì 26 luglio 2021) «Nonun cazz..», così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, ha attaccato in maniera durissima il Presidente del Consiglio, Mario. Nonun caz... di salute, di vaccini, di scuole, ha dettodurante un evento di Articolo 1, offese durissime a cui sono però seguiti degli applausi dei presenti. «È un figlio di papà...» ha continuatorivolgendosi al Presidente del Consiglio. (twitter/@Vincenzo Man)

Advertising

matteorenzi : Le parole offensive e deliranti di Marco Travaglio su Draghi - orfano di padre all’età di 15 anni - dimostrano come… - davidefaraone : “Ho detto a Salvini che ho voluto io Speranza nel governo e che ho grande stima per lui” parole di Draghi l’8 april… - pietroraffa : La cosa che fa impazzire di più Travaglio è che sa perfettamente che Draghi stanotte ha dormito serenissimo - GabrielePetrone : RT @ELiberati: Articolo 1 applaude quando Travaglio dice che Draghi non capisce un cazzo. Tradotto: il giornalista (si fa per dire) ha scam… - sono_francesca : Devo dedurre che la signora considerava la comunicazione di #Conte e del suo plenipotenziario #Arcuri (sull’attuazi… -