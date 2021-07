Traffico Roma del 26-07-2021 ore 19 | 00

(Di lunedì 26 luglio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare circolazione sostenuta lungo la carreggiata esterna tra l’autostrada di Fiumicino e la Tuscolana me in interna consuetosenza altri disagi tra Cassia bis e Prenestina ci viaggia senza difficoltà di rilievo anche sulle tratto cittadino della A24 e con eccezione dei consumi di rallentamenti stessa situazione pure sull’intero percorso della tangenziale est sono invece possibili rallentamenti maggiori sull’ultimo tratto dellaFiumicino per un incidente sul viadotto della Magliana per chi va all’Eur perè per un precedente ...

Il prossimo fine settimana, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, via dei Fori Imperiali sarà interamente pedonalizzata e chiusa al traffico. Parte così la sperimentazione di Roma Capitale per estendere anche al sabato la pedonalizzazione della grande strada archeologica, come già avviene nei giorni festivi. Sull'autostrada A29 dir Alcamo-Trapani il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Alcamo. Ciò a causa di un incendio nelle adiacenze della sede autostradale. Lo comunica l'Anas. "Il percors ... Gianluca De Marchi, CEO e co-founder di Urban Vision lo conferma: "La video animation in 3D è una nuova frontiera per lanciare campagne ancora più coinvolgenti e accattivanti, attraverso un'innovazion ...