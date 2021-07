Superbonus 110% più facile: come funziona il modulo unico di inizio lavori (Di lunedì 26 luglio 2021) Il ministero della Pubblica Amministrazione ha annunciato l’arrivo di un modulo unico, valido in tutta Italia, per la comunicazione di inizio lavori per il Superbonus. L’obiettivo è quello di “assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale”. Al modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il Superbonus (CILA-Superbonus) stanno lavorando il Dipartimento della Funzione pubblica con le Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) Il ministero della Pubblica Amministrazione ha annunciato l’arrivo di un, valido in tutta Italia, per la comunicazione diper il. L’obiettivo è quello di “assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale”. Alper presentare al Comune la comunicazione deiper il(CILA-) stanno lavorando il Dipartimento della Funzione pubblica con le Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni ...

