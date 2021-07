Stefano Sala affossa Tale e Quale Show: dura stoccata a Pierpaolo Pretelli? (Di lunedì 26 luglio 2021) Stefano Sala ha commentato la sua assenza a Tale e Quale Show, lanciando quella che sembrerebbe essere una frecciata a Pierpaolo Pretelli. Stefano Sala, è ormai ufficiale, non farà parte del cast di Tale e Quale Show, annunciato qualche giorno fa da Carlo Conti sul suo profilo Instagram. In molti però, dopo l’annuncio del conduttore, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 luglio 2021)ha commentato la sua assenza a, lanciando quella che sembrerebbe essere una frecciata a, è ormai ufficiale, non farà parte del cast di, annunciato qualche giorno fa da Carlo Conti sul suo profilo Instagram. In molti però, dopo l’annuncio del conduttore, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CheDonnait : Stefano Sala attacca Pierpaolo Pretelli o semplice coincidenza? #prelemi - blogtivvu : Stefano Sala parla di Tale e Quale Show: frecciatina a Pierpaolo? No, semplice opinione - Manuperiprelemi : @BimBumB72357488 Si ma trovi tutto un po’ too much? Anche dayane ha una figlia con stefano sala, tutti d’accordo ma… - Stefano_Fusetti : @SerpieriLivia @emiliotoffano @franco_sala @CucchiRiccardo Complimenti per l'augurio di malasorte, spero che tu non… - franco_sala : RT @PrudenzanoAnton: Quando d'estate quando non c'erano i social: viaggio nel tempo tra i passatempi passati di moda Ne scrive su @illibra… -