Scherma, Olimpiadi Tokyo: incredibile rimonta di Mohamed Hamza su Andrea Cassarà. Azzurro condizionato da un problema fisico (Di lunedì 26 luglio 2021) Si ferma agli ottavi di finale l'avventura di Andrea Cassarà alle Olimpiadi di Tokyo nel fioretto maschile. L'Azzurro è stato sconfitto dall'egiziano Mohamed Hamza al termine di una rimonta a dir poco clamorosa. Il 37enne nativo di Passirano è stato anche condizionato da un problema fisico alla caviglia destra. Cassarà parte con grande determinazione e prende in mano la situazione sin dall'avvio portandosi sul 6-1. L'Azzurro riesce nella prima parte della sfida a mettere ...

