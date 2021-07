Sampdoria trascinata da Quagliarella in amichevole | solo 2-0 col Piacenza

(Di lunedì 26 luglio 2021) Altra vittoria per laindal ritiro di Temù. Dopo Nuova Camunia e Castiglione in cui sono arrivate larghe e facili imposizioni, stavolta i doriani devono soffrire contro il, squadra che milita in Serie C e che ha ambizioni di promozione anno dopo anno. Primo tempo positivo per i blucerchiati, anche perché è nella prima frazione che hanno giocato i migliori a disposizione di D’Aversa. Tra questi, manco a dirlo, Fabioche segna la doppietta per il definitivo 2-0: prima un gol da opportunista, poi poco prima dell’intervallo un destro meraviglioso che finisce dritto dritto ...

Altra vittoria per la Sampdoria in amichevole dal ritiro di Temù ... traversa e salvataggio sulla linea a negare il tris. Ma, come detto, a trascinare questa squadra è sempre lui, Fabio Quagliarella, ...A Temù, terza amichevole estiva 2021/22 tra Sampdoria e Piacenza: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live del match La Sampdoria scende in campo al centro sportivo di Temù per la terza amichevole ...