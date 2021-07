Olimpiadi Tokyo Day 3, Diretta Gare Lunedi 26 Luglio (Discovery+ e Rai2) (Di lunedì 26 luglio 2021) Altra giornata intensa con ben 21 ori Diretta integrale su Discovery+, 200 ore anche su Rai)! da assegnare in questo day 3 di competizione. Ma tornano in campo i nostri italiani nel tennis con Sonego contro Basilashvili e Fognini contro Gerasimov, ma ci sarà anche Djokovic che continua la sua corsa verso il Golden Slam, affrontando Struff. L'Italia del volley giocherà contro la Polonia, e poi sogniamo le medaglie nel judo, scherma, tiro al volo, nuoto e taekwondo... Leggi su digital-news (Di lunedì 26 luglio 2021) Altra giornata intensa con ben 21 oriintegrale su, 200 ore anche su Rai)! da assegnare in questo day 3 di competizione. Ma tornano in campo i nostri italiani nel tennis con Sonego contro Basilashvili e Fognini contro Gerasimov, ma ci sarà anche Djokovic che continua la sua corsa verso il Golden Slam, affrontando Struff. L'Italia del volley giocherà contro la Polonia, e poi sogniamo le medaglie nel judo, scherma, tiro al volo, nuoto e taekwondo...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - raffaellasalato : RT @Corriere: Dediche e commozione: perché tutti gli azzurri ricordano «nonni speciali» - ASaidiani : RT @sportmediaset: Le notizie del giorno?? Tokyo 2020: medaglie di bronzo per Zanni, Longo Borghini e Giuffrida?? -