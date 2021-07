Olimpiadi | staffetta azzurra | ' argento storico | è gioia incredibile'

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 (Adnkronos) - "E' una". Così i quattro azzurri dellad'nella 4x100 esprimono la loro soddisfazione. "Non ci sono parole, non so descrivere questo momento, abbiamo scritto una bella pagina della storia dello sport italiano", ha ammesso Lorenzo Zazzeri. Sono felicissimo di far parte di questo gruppo: siamo uniti, ci siamo abbracciati anche prima di partire, eravamo convintissimi di poter fare una grande gara". "Siamo felicissimi, siamo stati veramente bravi, una grande- ha dichiarato alla Rai Alessandro Miressi - Siamo veramente contenti e felici di ...

Advertising

repubblica : Fantastica Italia, medaglia d'argento nella staffetta 4X100 stile libero - maespo69 : RT @repubblica: Fantastica Italia, medaglia d'argento nella staffetta 4X100 stile libero - NicolinoBerti : Perso completamente il senno per seguire le Olimpiadi in orari allucinanti, ma l'argento della staffetta è un capol… - PDM_66 : RT @repubblica: Fantastica Italia, medaglia d'argento nella staffetta 4X100 stile libero - Federica2649 : RT @repubblica: Fantastica Italia, medaglia d'argento nella staffetta 4X100 stile libero -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi staffetta

ilmessaggero.it

La diretta delleOre 5:124X100 STILE LIBERO, MEDAGLIA D'ARGENTOda sogno: Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo vincono l'argento. Meglio di loro solo gli Stati Uniti. È la ...Speranze di medaglia dal nuoto con la4x100 stile libero poco dopo le 5. Oggi però è il ... APPROFONDIMENTI NUOTO Oggi in vasca (alle 12) c'è Federica PellegriniGli azzurri che ...L’Italia ha scritto una pagina di storia del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La staffetta 4×100 stile libero maschile ha infatti conquistato una storica medaglia d’argento: nella prova veloce gli ...3 finali individuali, due semifinali e una staffetta per iniziare ad assegnare le prime 4 medaglie olimpiche per il nuoto in vasca. (NUOTO UNO STILE DI VITA) IL NOSTRO SPECIALE OLIMPIADI Non sono ...