Olimpiadi | nuoto | Italia d’argento nella 4X100 stile libero

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug (Adnkronos) – L’delconquista un’altra medaglia ai Giochi di Tokyo 2020. E’ argentostaffetta 4×100maschile in 3.10.11. Il quartetto azzurro (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo) ha chiuso alle spalle degli Stati Uniti in 3.08.97. Bronzo all’Australia in 3.10.22. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

