Matteo Salvini: "No-vax etichetta superficiale, farsi domande è lecito" (Di lunedì 26 luglio 2021) “Io credo alla scienza, osservo la realtà e amo la libertà. Anzi, le libertà, tutte le libertà. Io mi sono vaccinato per libera scelta, ma non penso che tutti gli italiani debbano essere costretti a farlo. Sono per l’informazione, non per l’imposizione, gli obblighi le multe”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a Libero, oggi in edicola, parlando del Green pass e delle norme che regolano la campagna vaccinale anti-Covid. “Oggi il Green pass, con i letti di terapia intensiva per fortuna vuoti al 98%, rischia di escludere dalla vita sociale più della metà degli italiani - continua -. Una famiglia (anche vaccinata) che andrà in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) “Io credo alla scienza, osservo la realtà e amo la libertà. Anzi, le libertà, tutte le libertà. Io mi sono vaccinato per libera scelta, ma non penso che tutti gli italiani debbano essere costretti a farlo. Sono per l’informazione, non per l’imposizione, gli obblighi le multe”. Lo dice il leader della Lega,, in un’intervista a Libero, oggi in edicola, parlando del Green pass e delle norme che regolano la campagna vaccinale anti-Covid. “Oggi il Green pass, con i letti di terapia intensiva per fortuna vuoti al 98%, rischia di escludere dalla vita sociale più della metà degli italiani - continua -. Una famiglia (anche vaccinata) che andrà in ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FESTA DI ITALIA VIVA A Rignano non c’è neanche Matteo. Finisce deserta la kermesse [di Giacomo Salvini] - LegaSalvini : ++ ENNESIMO SMACCO PER LA SINISTRA E LA MAGISTRATURA: ARCHIVIAZIONE PER MATTEO SALVINI SUL CASO DEI VOLI DI STATO ++ - ZZiliani : Eccolo qui. Se alle Olimpiadi ci fosse la disciplina del salto sul carro (dei vincitori, va bene anche se meridiona… - HuffPostItalia : Matteo Salvini: 'No-vax etichetta superficiale, farsi domande è lecito' - tempoweb : La bufala della #Meloni no vax. E #Salvini deve cercare di non rompere con #Draghi sul #greenpass #politica… -