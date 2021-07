“Maria De Filippi? Timida, introversa e riservata”, parla ex tronista di Uomini e Donne (Di lunedì 26 luglio 2021) Luca Dorigo, tronista di Uomini e Donne per ben tre stagioni diverse, parla di Maria De Filippi intervistato da FanPage, dove ha svelato anche in che rapporti è attualmente con la ragazza che aveva scelto. Ex tronista di Uomini e Donne parla di Maria De Filippi Che ricordi ho di Maria De Filippi? Ai miei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 26 luglio 2021) Luca Dorigo,diper ben tre stagioni diverse,diDeintervistato da FanPage, dove ha svelato anche in che rapporti è attualmente con la ragazza che aveva scelto. ExdidiDeChe ricordi ho diDe? Ai miei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MonicaCirinna : #uominiedonne avrà come tronista una ragazza in transizione M to F. Brava Maria De Filippi che, in modo pragmatico… - blogtivvu : “Maria De Filippi? Timida, introversa e riservata”, parla ex tronista di Uomini e Donne - VelvetMagIta : Maria De Filippi e i retroscena a #uominiedonne: “Quando Gemma si è presa la secchiata d’acqua da Tina' #VelvetMag… - BITCHYFit : Maria De Filippi: “Ho provato imbarazzo per alcuni protagonisti dei miei show” - BITCHYFit : Raffaella Carrà, Maria De Filippi parla del loro rapporto e spiega perché era un’icona gay -