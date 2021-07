Marchisio contro le proteste anti green pass | insulti e like

(Di lunedì 26 luglio 2021) Claudioleche hanno avuto luogo in Italia dopo l’introduzione dell’obbligo del certificato verde per alcune attività, deciso per decreto dal governo Draghi. L’ex giocatore della Juventus e della nazionale ha pubblicato su Twitter un post in cui afferma: “Erano No mask. Poi No vax. E adesso No…ci starebbe meglio un No VOI”. Le parole dihanno sollevato critiche e apprezzamenti tra i suoi follower. “Completamente d’accordo con te, principino”, “Ti stimo e condivido”; “Claudio, mi fa piacere che, ...

Advertising

mariellinoIT : RT @2000fallito: @ClaMarchisio8 Dai marchisio twitta contro il razzismo dal tuo yacht - Omero79 : RT @2000fallito: @ClaMarchisio8 Dai marchisio twitta contro il razzismo dal tuo yacht - DiacronicoMurra : RT @2000fallito: @ClaMarchisio8 Dai marchisio twitta contro il razzismo dal tuo yacht - 2000fallito : @ClaMarchisio8 Dai marchisio twitta contro il razzismo dal tuo yacht - CalcioWeb : #Marchisio commenta così la petizione lanciata dei tifosi dell'#Inghilterra contro l'#Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Marchisio contro

Adnkronos

...non meritava la finale visto quanto accaduto nella semifinalela Danimarca con un rigore "generoso" dato per fallo su Sterling. (Getty Images) tutte le notizie di italiaLeggi i ...ARTICOLO - Claudiosfottò nei confronti degli inglesi su Instagram: tifosi azzurri ... Abbiamo vinto entrambe le partitei favoriti, non ci hanno permesso di passare ai quarti. È ...Baldini lo strappò alla Samp nel 2002, Delneri lo lanciò in Champions. Portò Conti in semifinale di Coppa Italia, poi tornò in Primavera e fu decisivo per lo scudetto ...Antonio Barillà sulle colonne de La Stampa si sofferma sui giovani bianconeri scesi in campo ieri alla Continassa contro il Cesena: "Sono ben sei calciatori, nella formazione ...