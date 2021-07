LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vecchi e Garozzo agli ottavi, tra poco Cassarà e Foconi! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05:48 Vittoria in scioltezza del nipponico Takahiro Shikine, eliminato il tunisino Samandi (15-4). 05:45 Grande margine anche per il rappresentante di Hong Kong Cheung, sono 5 le stoccate di vantaggio sul francese Mertine (8-3). 05:42 Partenza prepotente per Takahiro Shikine, 9-2 al tunisino Samandi. 05:39 Foconi e Cassarà prenderanno parte all’ultimo blocco dei sedicesimi, dovremo aspettare circa mezz’ora. 05:36 Molti assalti stanno durando a lungo, di conseguenza siamo leggermente in ritardo sul programma. 05.33 Kwanghyun perde all’ultima stoccata, eliminata anche la testa di serie n.10, passa il ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05:48 Vittoria in scioltezza del nipponico Takahiro Shikine, eliminato il tunisino Samandi (15-4). 05:45 Grande margine anche per il rappresentante di Hong Kong Cheung, sono 5 le stoccate di vantaggio sul francese Mertine (8-3). 05:42 Partenza prepotente per Takahiro Shikine, 9-2 al tunisino Samandi. 05:39 Foconi eprenderanno parte all’ultimo blocco dei sedicesimi, dovremo aspettare circa mezz’ora. 05:36 Molti assalti stanno durando a lungo, di conseguenza siamo leggermente in ritardo sul programma. 05.33 Kwanghyun perde all’ultima stoccata, eliminata anche la testa di serie n.10, passa il ...

