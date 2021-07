Lega Serie A, chiusa l’assemblea. I club si riaggiorneranno ad agosto (Di lunedì 26 luglio 2021) Si è da poco conclusa l’assemblea della Lega di Serie A convocata per oggi alle 18 in videoconferenza. La discussione ha riguardato i pacchetti scommesse sportive e dati oltre ai diritti per le competizioni Primavera (campionato, Coppa Italia e Supercoppa) del triennio 2021-2024. In particolare i club hanno optato per delle trattative private con chi ha manifestato interesse: si procederà nei prossimi giorni, di modo da portare gli esiti al voto in occasione della prossima assemblea. Per gli altri punti all’ordine del giorno (conferimento a terzi di un mandato esplorativo non esclusivo per l’individuazione di una ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Si è da poco conclusadelladiA convocata per oggi alle 18 in videoconferenza. La discussione ha riguardato i pacchetti scommesse sportive e dati oltre ai diritti per le competizioni Primavera (campionato, Coppa Italia e Supercoppa) del triennio 2021-2024. In particolare ihanno optato per delle trattative private con chi ha manifestato interesse: si procederà nei prossimi giorni, di modo da portare gli esiti al voto in occasione della prossima assemblea. Per gli altri punti all’ordine del giorno (conferimento a terzi di un mandato esplorativo non esclusivo per l’individuazione di una ...

