Italia, devastante incendio. Decine di paesi devastati: le drammatiche immagini [VIDEO] (Di lunedì 26 luglio 2021) Dieci paesi nell'Oristanese in ginocchio, 1500 persone sfollate, oltre 20mila ettari di Sardegna andati distrutti, cancellato anche l'olivastro millenario di Cuglieri. La cronaca di una delle giornate più nere per l'isola devastata dalle fiamme. La giunta Solinas proclama lo stato di emergenza: "Quota Pnrr sia destinata alla riforestazione", la richiesta del governatore. E si fa largo l'ipotesi dei piromani. #VIDEO A FINE ARTICOLO "Quello a cui stiamo assistendo è un dramma di proporzioni enormi: ettari ed ettari andati in fumo, secoli di storia ambientale e paesaggistica cancellati". Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ...

