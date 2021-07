Incendio doloso all’Is Morus Relais, la struttura in cui si registra Temptation Island (Di lunedì 26 luglio 2021) Già lo scorso anno, nel mese di agosto, un Incendio doloso coinvolse l’Is Morus Relais, la celebre struttura che ogni anno ospita le registrazioni di Temptation Island, il programma prodotto dalla Fascino in onda durante l’estate su Canale 5. In quel caso venne ritrovata una lettera minatoria che confermò il gesto volontario: l’Incendio provocò danni anche ad un auto che si trovava sul posto e causò l’intossicazione di una persona intervenuta per domare le fiamme. A distanza di un anno un altro Incendio ha ... Leggi su trashblog (Di lunedì 26 luglio 2021) Già lo scorso anno, nel mese di agosto, uncoinvolse l’Is, la celebreche ogni anno ospita lezioni di, il programma prodotto dalla Fascino in onda durante l’estate su Canale 5. In quel caso venne ritrovata una lettera minatoria che confermò il gesto volontario: l’provocò danni anche ad un auto che si trovava sul posto e causò l’intossicazione di una persona intervenuta per domare le fiamme. A distanza di un anno un altroha ...

