Il medico di Demme a Dimaro | “Non dovrebbe servire l’intervento Rientro per la fine di settembre”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Bernardo Pizzolla, il primoad aver visitato Diegodopo l’infortunio al ginocchio, ha parlato dei tempi di recupero del centrocampista. L’intervista è stata realizzata da Radio Kiss Kiss Napoli. Abbiamo subito riscontrato una lieve instabilità clinica quando l’ho visitato. Abbiamo immediatamente eseguito una risonanza magnetica, da cui è emersa la presenza di una lesione che nonrichiedere, come ha confermato anche la visita di Villa Stuart, un intervento chirurgico. Solitamente le lesioni, seppur di alto grado, richiedono un’assistenza di tipo conservativo, non chirurgico, con un tutore di circa sei settimane. I ...

Napoli Calcio - Il dottor Bernardo Pizzolla,di Dimaro - Folgarida, il primo a visitare, dell'ALP trauma Clinic, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S. S. C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio ...... I TEMPI DI RECUPERO Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport,... sempre personale; e poi il giocatore e lo staff, e dunque il club, stanno valutando l'ipotesi di ...Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il dottor Bernardo Pizzolla, il primo medico a visitare Demme nel ...L'ex medico sociale della SSC Napoli ha parlato del problema fisico subito dal centrocampista italo-tedesco di proprietà del club azzurro.