(Di lunedì 26 luglio 2021) Avevano organizzato una piccolain casa, tra familiari, all’interno di una villetta in via dell’Etruria, nel comune di Santa Marinella. Dopo la cena però, verso le 22, dai festeggiamenti si è passati alla tragedia con successive ed immediate chiamate ai soccorsi. Santa Marinella: vasto incendio nella notte Uno dei familiari ha infatti ben pensato di terminare la cena accendendo i: questi però hanno sviluppato un grande incendio nelle sterpaglie vicino la villetta, tuttavia si parla di circa 3 ettari di terreno. Per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire sia i Vigili del Fuoco che il personale della Protezione ...

Advertising

fanpage : I rapporti tra Ariadna Romero e Giulia Salemi sono ottimi: l'ex gieffina era alla festa del piccolo Leonardo, figli… - fortu42nato : Festa piena per il mio compleanno! ???? @Musicariccione @themartinezbros - Macigno13 : @matteorenzi Nella foto ci saranno una cinquantina di persone che oltretutto sembrano più che altro dormire sulla… - CorriereCitta : Festa di compleanno ‘col botto’: accendono i fuochi d’artificio e scoppia l’incendio - LaZebraAPuah : Che sia un caso che il compleanno di Marco cada proprio nel giorno della Festa degli zii? Impossibile. (Foto di rep… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa compleanno

sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

Tutti gli hair look più sorprendenti guarda le foto Jennifer Lopez,in barca a St. Tropez La cornice perfetta per celebrare ilin estate? Secondo Jennifer Lopez non c'è niente di ...... e aldel piccolo Leo ha partecipato anche Giulia che è stata accolta in famiglia a braccia aperte. Infatti va sorprendentemente d'accordo con la madre di Leo e il giorno dellasono ...Per festeggiare i 52 anni Jennifer Lopez si è concessa un weekend in yacht a St. Tropez. In costume e con Ben Affleck al seguito, dimostra che il tempo per lei sembra non passare mai Bikini perfetto e ...Si svolgerà venerdì 30 luglio a partire dalle ore 19 la festa per il 44° compleanno dei Boys Parma 1977, lo storico gruppo ultras della curva nord “Matteo Bagnaresi”. L’evento si svolgerà a Parma pres ...