Federico II | intesa con Oracle | Presto progetti innovativi e immediatamente applicabili nel mercato

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 luglio 2021)II eItalia firmano un accordo di collaborazione per promuovere la digitalizzazione virtuosa delle imprese italiane. L’accordo si colloca all’interno di un piano strategico con l’obiettivo comune di sostenere e rafforzare il collegamento tra formazione, ricerca e industria nel nostro Paese. LaItalia, consociata italiana della multinazionale americana dell’Ict è tra le prime tre società di software a livello mondiale. La missione di– come anche l’etimologia del suo Brand evoca – è quella di aiutare le persone e le aziende a vedere e leggere i dati in modi nuovi, per scoprire e anticipare ...