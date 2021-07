David Beckham interrogato ad Amalfi dalla guardia di finanza per una bravata dei figli

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’ex calciatoreè stato sentito per quasi 45 minutigdf a bordo del suo mega yacht. Alla fine ha convinto i militari a non multarlo. Piccola disavventura perin vacanza per il Mediterraneo assieme a due dei suoi, il 16enne Cruz e Harper, 10 anni. Quella che doveva essere

Le fiamme gialle hanno interrogato il divo inglese dopo essersi accorti che i figli minorenni, Cruz e Harper, erano a bordo di una moto d acqua.stato fermato e interrogato dalla Guardia di Finanza, mentre si trovava a bordo del suo yatch ad ...Courtesy Tudor, in completo blu impeccabile, ha fatto bella mostra sul polso del nuovo Tudor Black Bay Chrono, un cronografo a quadrante nero con contatori bianchi, simbolo di un'...AMALFI – Ha fatto discutere l’episodio del figlio dell’ex calciatore inglese David Beckham in vacanza ad Amalfi bordo di un mega yatch. Per una bravata del figlio a bordo di una moto d’acqua, l’ex ste ...David Beckham si stava riposando ad Amalfi insieme alla famiglia quando è stato avvicinato della Guardia di Finanza per un'interrogazione.