Covid: Musumeci, ‘linea di rigore Regione ha pagato’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Palermo, 26 lug. (Adnkronos) – “Noi siamo stati la prima Regione a istituire i controlli negli aeroporti per alcune provenienze, e fin dal primo momento ho seguito la linea del rigore. Alla fine, questa linea di rigore ha pagato”. Lo ha detto Nello Musumeci intervistato dal TgCom24. “Chi stato colpito dalla morte per il Covid – dice – conosce il valore della vita. Il mio primo pensiero è di cercare di proteggere almeno una vita umana che potevo salvare attraverso i provvedimenti del Presidente della Regione”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Palermo, 26 lug. (Adnkronos) – “Noi siamo stati la primaa istituire i controlli negli aeroporti per alcune provenienze, e fin dal primo momento ho seguito la linea del. Alla fine, questa linea diha pagato”. Lo ha detto Nellointervistato dal TgCom24. “Chi stato colpito dalla morte per il– dice – conosce il valore della vita. Il mio primo pensiero è di cercare di proteggere almeno una vita umana che potevo salvare attraverso i provvedimenti del Presidente della”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Musumeci, 'linea di rigore Regione ha pagato'... - TV7Benevento : Covid: Musumeci, 'piano resilienza non ha tenuto conto delle Regioni, è mancato il confronto'... - TV7Benevento : Covid: Musumeci, 'speriamo di ripartire dopo un anno e mezzo drammatico'... - antbar12 : RT @V_Mannello: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia ??#GENITORI IN #SICILIA #GreenPass per entrare a #scuola ? #Musumeci pensa di punire i #bam… - Webmartetv : Catania | L’ammiraglio Nicola De Felice ricevuto al PalaRegione da Musumeci - -