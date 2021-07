Apex Legends | Ribalta tra Seer e tutte le novità in un nuovo gameplay trailer

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il 3 agosto,arriverà con una Leggenda rivoluzionaria, una nuova arma che si ispira alla tradizione, arene classificate e altro ancora; ciò costringerà i campioni a prestare attenzione o a pagare le conseguenze nei giochi più pericolosi di sempre. Per ingannare l'attesa, Respawn Entertainment ha rilasciato il, che mostra tutta l'azione in arrivo nel gioco. Ecco alcuneche i fan troveranno in, quando la stagione verrà lanciata la prossima settimana:...

Parlando di altri battle royale di un certo livello, avete già letto tutte le novità della Stagione 10 diDurante l'EA Play Live di qualche giorno fa, era stato mostrato il trailer cinematico di Ribalta , la nuova stagione (la decima) in arrivo su. Come promesso Respawn Entertainment ha pubblicato il trailer gameplay. Il 3 agosto, Ribalta arriverà con una una nuova Leggenda, una nuova arma che si ispira alla tradizione, arene ...Il prossimo 3 agosto sarà disponibile Apex Legends: Ribalta, la nuova stagione del titolo di Respawn Entertainment. L’aggiornamento introdurrà diverse novità al gioco. In queste ore, in attesa del ...Il nuovo trailer dedicato alla season 10 di Apex Legends si concentra sul nuovo personaggio e sul contenuto del pass stagionale.