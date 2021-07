Anche il Liceo Facchetti di Treviglio tra gli 8 finalisti di Mad for Science

(Di lunedì 26 luglio 2021) C’èilScientificoditra gli 8che si contenderanno il 7 ottobre prossimo la vittoria della quinta edizione, la terza a livello nazionale, del Concorso Mad for, promosso dalla Fondazione DiaSorin, rivolto ai Licei con percorso a curvatura biomedica, che mette al centro il laboratorio della scuola, strumento concreto ed efficace per far capire agli studenti come funziona il metodo scientifico. È stato selezionato insieme alScientifico Ettore Majorana di Sessa Aurunca (CE), ilEnrico Fermi di ...

Advertising

Pasqual01029538 : RT @tomasomontanari: Anche solo la voce di Wikipedia autorizzia a definire #Draghi un #figliodipapa (socialmente): “Mario frequenta il lice… - cigurt88 : RT @tomasomontanari: Anche solo la voce di Wikipedia autorizzia a definire #Draghi un #figliodipapa (socialmente): “Mario frequenta il lice… - g_ditanna : RT @tomasomontanari: Anche solo la voce di Wikipedia autorizzia a definire #Draghi un #figliodipapa (socialmente): “Mario frequenta il lice… - giammarcomacmac : RT @tomasomontanari: Anche solo la voce di Wikipedia autorizzia a definire #Draghi un #figliodipapa (socialmente): “Mario frequenta il lice… - Ecatetriformis : RT @tomasomontanari: Anche solo la voce di Wikipedia autorizzia a definire #Draghi un #figliodipapa (socialmente): “Mario frequenta il lice… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Liceo

Corriere della Sera

... si registra un incremento costanterispetto alle fasce d'età più giovani: il 62% dei ... 474 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 489 nella Palestra delScienze Umane "Q. Ennio" di ...... faceva parte, contemporaneamente,della squadra di football come outside linebacker e tight end. Fu la grande crescita in altezza da 155 a 204 centimetri, tra il primo e secondo anno di, ...3' di lettura 26/07/2021 - Il Liceo Scientifico Guglielmo Marconi di Pesaro, il Liceo Scientifico Ettore Majorana di Sessa Aurunca (CE), il Liceo Enrico Fermi di Bologna, il Liceo Scientifico Galileo ...Oristano, 25 luglio - Quasi 400 persone evacuate per tutta la notte, abitazioni danneggiate, un centinaio di ettari di territorio divorati dal fuoco. Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno ...