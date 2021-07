Almeno 57 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia (Di lunedì 26 luglio 2021) Almeno 57 persone sono morte oggi in un naufragio al largo di Khums, in Libia. Lo ha dichiarato su Twitter Flavio Di Giacomo, portavoce per le attività nel Mediterraneo dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Non è chiaro quante persone Leggi su ilpost (Di lunedì 26 luglio 2021)57oggi in unaldi Khums, in. Lo ha dichiarato su Twitter Flavio Di Giacomo, portavoce per le attività nel Mediterraneo dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Non è chiaro quante

Advertising

carolinabit : RT @OIMItalia: Naufragio al largo della Libia provoca la morte di almeno 57 persone. Tra loro, 20 donne e 2 bambini. - monovside : @Gianskrt le uniche persone che ne parlavano -o almeno quelle che ho visto io- sono quasi tutte sarde, ora la gente… - ilpost : Almeno 57 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia - Sarita_Libre : RT @RescueMed: ?Almeno 57 persone, tra cui 20 donne e 2 bambini, sono morte vicino le coste libiche, a #Khums. Ancora una volta non si trat… - atlantidelibri : RT @RescueMed: ?Almeno 57 persone, tra cui 20 donne e 2 bambini, sono morte vicino le coste libiche, a #Khums. Ancora una volta non si trat… -