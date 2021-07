Vaticano, al via processo Londra: con Becciu prima volta di un porporato alla sbarra (Di domenica 25 luglio 2021) Martedì in Vaticano si aprirà il processo per lo scandalo finanziario legato all’investimento del palazzo londinese di Sloane Avenue. Dieci gli imputati, tra loro il cardinale Angelo Becciu, già sostituto alla Segreteria di Stato, ‘licenziato’ dal Papa e privato delle prerogative legate al cardinalato. Sarà la prima volta di un cardinale alla sbarra. ‘Peculato, abuso d’ufficio, subornazione’, cioè induzione di un testimone a dichiarare il falso, i capi d’accusa per i quali va a processo il cardinale Becciu. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 luglio 2021) Martedì insi aprirà ilper lo scandalo finanziario legato all’investimento del palazzo londinese di Sloane Avenue. Dieci gli imputati, tra loro il cardinale Angelo, già sostitutoSegreteria di Stato, ‘licenziato’ dal Papa e privato delle prerogative legate al cardinalato. Sarà ladi un cardinale. ‘Peculato, abuso d’ufficio, subornazione’, cioè induzione di un testimone a dichiarare il falso, i capi d’accusa per i quali va ail cardinale. La ...

Advertising

valigiablu : DDL Zan, la pericolosa convergenza fra nazionalisti di destra e sinistra, Vaticano, fondamentalisti religiosi, neol… - JonnySi37545976 : RT @Baudrill_: Anno del Signore 2021 e porco Dio in questo paese del cazzo andiamo avanti ancora con i documenti inviati via fax ma mannagg… - Baudrill_ : Anno del Signore 2021 e porco Dio in questo paese del cazzo andiamo avanti ancora con i documenti inviati via fax m… - EnezioFilho : RT @laperlaneranera: Costa d’Avorio La “San Pietro” Africana torna a popolarsi La Chiesa più alta al mondo con i suoi 158 metri d’altezza s… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Costa d’Avorio La “San Pietro” Africana torna a popolarsi La Chiesa più alta al mondo con i suoi 158 metri d’altezza s… -