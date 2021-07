Vaccini e riforme | Brunetta | “Ad agosto ci giochiamo la salvezza dell’Italia”

(Di domenica 25 luglio 2021) ROMA – “L’uscita strutturale dalla crisi pandemica è condizione per la ripresa economica. C’è un soufflé che sta crescendo. Non dobbiamo aprire lo sportello del forno. Mai. Siamo in una fase economica delicatissima. In Italia ci sono tassi di crescita superiori rispetto al resto d’Europa. Un rimbalzo pari quasi al doppio, accompagnato dall’effetto della credibilità di Draghi sui mercati e sulle cancellerie. L’Italia è cambiata nella percezione internazionale. È un magic moment. Ma ci vuole poco a rovinare tutto”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), che affronta queste tematiche in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano ‘La ...

A nove anni dal discorso del whatever it takes un'altra prove di forza di Mario Draghi che pare seguire il metodo gesuita di Papa Bergoglio. Così Draghi ha deciso su vaccini, Green pass e riforma dell ...