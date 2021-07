Tokyo 2020, sollevamento pesi: Zanni bronzo nei 67 kg (Di domenica 25 luglio 2021) Mirko Zanni è medaglia di bronzo nel sollevamento pesi, categoria 67 kg, ai Giochi di Tokyo. L’azzurro alza complessivamente 322 kg, nuovo record italiano. A vincere il cinese Chen (332 kg), davanti al colombiano Mosquera Lozano (331 kg). Quella di Zanni è la quinta medaglia per l’Italia in questa edizione dei Giochi. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 25 luglio 2021) Mirkoè medaglia dinel, categoria 67 kg, ai Giochi di. L’azzurro alza complessivamente 322 kg, nuovo record italiano. A vincere il cinese Chen (332 kg), davanti al colombiano Mosquera Lozano (331 kg). Quella diè la quinta medaglia per l’Italia in questa edizione dei Giochi. Funweek.

