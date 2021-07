Temptation Island, Manuela e Stefano: nuova segnalazione, finale inaspettato? (Di domenica 25 luglio 2021) Tra le coppie protagoniste di Temptation Island, a destare scalpore sin dalle prime battute è stata quella formata dai due pugliesi, Manuela Carriero e Stefano Sirena. La loro relazione è stata caratterizzata e disturbata dai continui tradimenti del ragazzo a scapito della fidanzata, che hanno contribuito a creare in lei la totale mancanza di fiducia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 25 luglio 2021) Tra le coppie protagoniste di, a destare scalpore sin dalle prime battute è stata quella formata dai due pugliesi,Carriero eSirena. La loro relazione è stata caratterizzata e disturbata dai continui tradimenti del ragazzo a scapito della fidanzata, che hanno contribuito a creare in lei la totale mancanza di fiducia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

