Telecamere e ispettori ambientali | ecco il piano contro i furbetti dei rifiuti Caliandro | ' Si completa la svolta green'

Advertising

Carlino_Fermo : Ispettori e telecamere per i rifiuti -

Ultime Notizie dalla rete : Telecamere ispettori

il Resto del Carlino

...Freno ai furbetti dei rifiuti e più attenzione all'ambiente conin arrivo nei pressi delle nuove isole ecologiche installate nei mesi scorsi in città e controlli da parte degli. ...Per l'amministratrice della Sgds Maria Gabriella Caliandro "a completamento della 'svolta green', inaugurata con l'installazione delle isole ecologiche, lee la nomina degli...2' di lettura 24/07/2021 - Telecamere in arrivo nei pressi delle isole ecologiche e controlli da parte degli ispettori per una città più pulita. Amministrazione comunale e Sgds Multiservizi proseguono ...PORTO SAN GIORGIO - Occhi elettronici e ben sette operatori impiegati a tutelare l'ambiente. Amministrazione comunale e Sgds Multiservizi proseguono nel piano di intervento del nuovo sistema di raccol ...