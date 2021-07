Sciopero aerei 26 luglio | la lista completa dei voli cancellati in Italia

(Di domenica 25 luglio 2021) Nella giornata del 26avrà luogo unodegliche creerà non pochi disagi: ladeiin. Un tabellone per gli arrivi e le partenze degli(pixabay)L’Enac (ente nazionale per l’aviazione civile) ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale, che nella giornata del 26avranno luogo, in, gli scioperi dell’Enav (la società che ingestisce il traffico aereo) e del Centro di controllo d’area di Milano. Si tratta ...

Advertising

Corriere : Sciopero aerei 26 luglio, cancellati centinaia di voli: ecco l’elenco - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Sciopero aerei 26 luglio, cancellati centinaia di voli: ecco l’elenco - TeoloMassimo : RT @Corriere: Sciopero aerei 26 luglio, cancellati centinaia di voli: ecco l’elenco - carbpie : RT @Corriere: Sciopero aerei 26 luglio, cancellati centinaia di voli: ecco l’elenco - RosaG730 : RT @Corriere: Sciopero aerei 26 luglio, cancellati centinaia di voli: ecco l’elenco -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero aerei

Corriere della Sera

...Fiom Fim e Uilm hanno deciso di alzare di rimarcare il livello della protesta con unodi ...di bandiera 'Ita' che dovrebbe prendere il volo a metà ottobre con una miniflotta di 52e meno ...A terra oltre 140 voli Confermato per martedì 6 luglio logenerale di tutto il personale ... Più passeggeri sui mezzi di trasporto e bagagli a mano sugliMa a bordo gli indumenti dovranno ...Al link qui le cancellazioni di voli Alitalia in conseguenza dei vari scioperi di domani. Fasce orarie di garanzia 7-10 e 18-21 per le agitazioni, più di una, riguardanti il trasporto aereo: fra esse ...I controllori di volo si fermano per dodici ore. Alitalia cancella 128 voli. Cancellazioni anche per Ryanair, easyJet e Wizz Air. Ma ci sono anche i voli garantiti ...