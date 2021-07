Scioperi, Enav: il 26 luglio stop di controllori e personale di volo (Di domenica 25 luglio 2021) Domani, lunedì 26 luglio dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sono previste due azioni di sciopero a livello nazionale indette dalle sigle sindacali UNICA e UGL-TA e due azioni di sciopero al livello locale: presso il Centro di Controllo d'Area di Milano, indetto dalle sigle sindacali FILT-CGIL, UGL-TA e UNICA e presso l'aeroporto di Pescara, indetto dalla sigla sindacale UNICA. Lo comunica l'Enav. Nella stessa giornata, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, sono previste inoltre le seguenti azioni di sciopero a livello locale: Aeroporto di Torino Caselle, indetto dalle sigle sindacali UGL-TA e UNICA; Aeroporto di Napoli, indetto dalle sigle sindacali Uiltrasporti, ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 luglio 2021) Domani, lunedì 26dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sono previste due azioni di sciopero a livello nazionale indette dalle sigle sindacali UNICA e UGL-TA e due azioni di sciopero al livello locale: presso il Centro di Controllo d'Area di Milano, indetto dalle sigle sindacali FILT-CGIL, UGL-TA e UNICA e presso l'aeroporto di Pescara, indetto dalla sigla sindacale UNICA. Lo comunica l'. Nella stessa giornata, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, sono previste inoltre le seguenti azioni di sciopero a livello locale: Aeroporto di Torino Caselle, indetto dalle sigle sindacali UGL-TA e UNICA; Aeroporto di Napoli, indetto dalle sigle sindacali Uiltrasporti, ...

