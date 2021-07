SBK Assen | Superpole Race | bis di Rea | Rinaldi ritrova il podio nel post gara

Advertising

dinoadduci : Sbk: Rea vince la Superpole Race su Rinaldi e Razgatlioglu. Locatelli, che peccato! - gponedotcom : Supersport, Aegerter sbanca ad Assen sul podio Oettl e Odendaal: Il pilota svizzero vince anche Gara 2 della Supers… - gponedotcom : Aegerter sbanca ad Assen: Il pilota svizzero vince anche Gara 2 della Supersport, lasciando agli avversari solo le… - gponedotcom : Aegerter sbanca ad Assen: Il pilota svizzero vince anche Gara 2 della Supersport, lasciando agli avversari solo le… - infoitsport : SBK, Assen, che grattacapo: la pioggia fa allagare la pista -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Assen

Jonathan Rea trionfa per la quattordicesima volta ade allunga in classifica su Toprak Razgatl?o?lu. Gara tatticamente perfetta per il pilota Kawasaki, rimasto guardingo nei primi giri alle ..., niente Gara 2 per FolgerSBK: Il pilota svizzero vince anche Gara 2 della Supersport, lasciando agli avversari solo le briciole. Caduta per Steven Odendaal. Sfirtunati De Rosa e Caricasulo, coinvolti nei primi chilometri in u ...L’inglese compie l’ennesimo capolavoro e replica il successo di Gara 1, l’italiano chiude secondo mentre Locatelli perde il podio per un soffio ...