“Per sempre nostra” | la vittoria della Lazio in Coppa delle Coppe

Roma, 25 lug – L'inizio: l'atto o il fatto di cominciare, di dare il via a qualcosa. La fine: la sua ultima parte, il momento in cui essa cessa. Azioni comunque espressione di volontà e decisione. E' l'istantanea fotografica di ciò che hanno rappresentato le italiane, dalla Fiorentina alla Lazio, in Coppa delle Coppe. 39 edizioni, dal trionfo viola del 1961 al successo biancoceleste del 1999. Nel mezzo c'è gloria anche per Milan (due volte), Juventus, Sampdoria e Parma.La Lazio pensa in grandeLa stagione 1997/98 segna una rinnovata ambizione per tutto l'universo laziale. Il campionato lo vede a lungo terzo ...

