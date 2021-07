Olimpiadi: Benedetta Pilato, debutto con squalifica Tokyo 2020, nuoto: la tarantina domani non sarà in semifinale dei 100 rana (Di domenica 25 luglio 2021) Stavolta male. Le Olimpiadi, in gara individuale, di Benedetta Pilato sono durate un minuto, sette secondi e qualche centesimo. Tempo difficilmente utile per la qualificazione alla semifinale dei 100 rana femminile ma la nuotatrice tarantina è stata perfino squalificata per una irregolarità in virata. In semifinale Martina Carraro, con il quinto tempo di bstteria. Alla giovanissima pugliese, comunque, resta l’impareggiabile esperienza di partecipare alle Olimpiadi, a sedici anni. L'articolo Olimpiadi: ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 luglio 2021) Stavolta male. Le, in gara individuale, disono durate un minuto, sette secondi e qualche centesimo. Tempo difficilmente utile per la qualificazione alladei 100femminile ma la nuotatriceè stata perfinota per una irregolarità in virata. InMartina Carraro, con il quinto tempo di bstteria. Alla giovanissima pugliese, comunque, resta l’impareggiabile esperienza di partecipare alle, a sedici anni. L'articolo: ...

Corriere : È il giorno di Benedetta Pilato: la baby-star vuole stupire tutti anche nei 100 metri... - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Subito finita l'avventura di Benedetta Pilato nei 100 rana alle Olimpiadi di #Tokyo2020 l'azzurra, che… - folkweII : benedetta pilato ha la mia stessa età ed ha appena nuotato alle olimpiadi mentre io la stavo guardando dal divano di casa mia bhe insomma - delinquentweet : ?? Maluccio Benedetta Pilato, quinta in batteria nei 100 rana e poi addirittura squalificata, non abbiamo ancora cap… - Enzobruno9 : Che impatto traumatico con le Olimpiadi per Benedetta #Pilato! #Tokyo2020 #Swimming -