Mangrovie (e Italia) in campo per la difesa climatica in Mozambico (di F. Attorre)

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 25 luglio 2021) (di Fabiodirettore dell’orto botanico di Roma) Ilè uno dei Paesi più colpiti dalla crisi. Violenti cicloni, che si abbattono sulle sue coste spazzando via intere comunità e mettendo in ginocchio l’economia locale, stanno diventando una cronaca sempre più frequente. Nel marzo del 2019 Idai, uno dei più devastanti, ha causato oltre 1.000 morti e danni enormi alle zone colpite. Nel corso dei due anni successivi, altri due violenti cicloni si sono abbattuti sul Paese. In questa situazione il ruolo delle foreste diè vitale. Questa linea dinaturale, che in ...