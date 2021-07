Katherine Kelly Lang compie 60 anni | metà dei quali trascorsi nei panni di Brooke Logan in ' Beautiful'

Advertising

CIAfra73 : RT @Montes1301: 60 anni ed è una delle donne più belle al mondo. Auguri Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) ?? #twittamibeautiful @dumurin… - DSpettacolo : Beautiful, Katherine Kelly Lang, l'attrice che interpreta Brooke Logan compie gli anni e vuole un regalo speciale..… - Federic01996 : RT @Montes1301: 60 anni ed è una delle donne più belle al mondo. Auguri Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) ?? #twittamibeautiful @dumurin… - AnnalisaDegliA3 : RT @Montes1301: 60 anni ed è una delle donne più belle al mondo. Auguri Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) ?? #twittamibeautiful @dumurin… - Montes1301 : 60 anni ed è una delle donne più belle al mondo. Auguri Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) ?? #twittamibeautiful… -

Ultime Notizie dalla rete : Katherine Kelly

Vanity Fair Italia

Tanti auguri aLang . La bionda attrice americana star indiscussa di 'Beautiful' , una delle soap più longeve e più viste al mondo, compie 60 anni, oltre la metà dei quali trascorsi al centro delle ...Enrico CasariniLang , ovvero Brooke Logan di "Beautiful" , il 25 luglio compirà 60 anni. Un traguardo da festeggiare, anche perché su di lei gli anni non sembrano lasciare alcun segno. Anzi, è più ...Tanti auguri a Katherine Kelly Lang. La bionda attrice americana star indiscussa di "Beautiful", una delle soap più longeve e più viste al mondo, compie 60 anni, oltre la metà dei quali trascorsi al c ...Katherine Kelly Lang, ovvero Brooke Logan di “Beautiful”, il 25 luglio compirà 60 anni. Un traguardo da festeggiare, anche perché su di lei gli anni non sembrano lasciare alcun segno. Anzi, è più bell ...