Impanatura light | leggerissima | gustosa | profumata e croccante!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 25 luglio 2021)I cibi impanati, sono davvero squisiti, croccanti e golosi, fanno venire l’acquolina in bocca al solo pensiero di mangiarli. Ma le impanature non sono tutte uguali, basta anche semplicemente cambiare il tipo di pane per ottenere gusti completamente diversi. Piccole modifiche possono anche aumentare o ridurre le calorie. Le impanature fatte in casa, però, a volte non sono molto saporite e con carni non troppo gustose, ci troviamo a non ottenere piatti gustosi come vorremmo. La soluzione consiste nel mixare all’interno del pan grattato spezie diverse, in ...