Georgina Rodriguez, la fidanzata di CR7, vittima di body shaming: attaccata per le sue gambe (Di lunedì 26 luglio 2021) La fidanzata di Cristiano Ronaldo è stata attaccata dagli haters per le sue forme abbondanti dopo aver pubblicato una foto su Instagram Anche la bellissima Georgina Rodriguez è vittima di body shaming sui social. La fidanzata di Cristiano Ronaldo è finita in trendtopic su Twitter per aver pubblicato una foto su Instagram. Lo scatto in questione ritrae la ventisettenne argentina seduta su uno sgabello e vestita con giacca bianca abbinata ad un top e short attillati. A quel punto, diversi haters hanno attaccato Georgina per le sue forme ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 26 luglio 2021) Ladi Cristiano Ronaldo è statadagli haters per le sue forme abbondanti dopo aver pubblicato una foto su Instagram Anche la bellissimadisui social. Ladi Cristiano Ronaldo è finita in trendtopic su Twitter per aver pubblicato una foto su Instagram. Lo scatto in questione ritrae la ventisettenne argentina seduta su uno sgabello e vestita con giacca bianca abbinata ad un top e short attillati. A quel punto, diversi haters hanno attaccatoper le sue forme ...

Advertising

katiadiluna16 : Anche la bellissima #georginarodriguez è vittima di #bodyshaming ?? #georgina vergogna #georgina #cr7 #twitter… - ricci_asia : RT @_lasilviaaa: Il fantastico mondo del Twitter ci fa sapere che Georgina Rodriguez con un fisico nella norma (ma anche se non lo fosse sa… - tuamamj : non ho veramente visto qualcuno dire che georgina rodriguez ha le gambe da prosciutto di parma anche oggi non ce la fate - Obvbadgalriri : raga ma io davvero non capisco,la bellezza è soggettiva ma come cazzo fate a dire che una donna come la Rodríguez s… - lenaxarii : RT @Livia_2802: Mo sbotto. PORCA PUTTANA. Con quale coraggio vi azzardate a dire che Georgina Rodriguez, 27 anni, mamma di una bambina (qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez criticata per questa foto. Il dettaglio scatena gli hater di lady Cr7 Mobilitazione social per Georgina Rodriguez , la bella fidanzata di Cristiano Ronaldo . Su Twitter il nome Georgina è balzato di colpo tra i trend topic e il motivo sta tutto in una foto postata dalla 27enne argentina. ...

'Affascinante' Bianca Guaccero, la camicetta si apre proprio lì. Fan in tilt TI POTREBBE INTERESSSARE ANCHE > "Che belli siete", Georgina Rodriguez in vacanza insieme al campione " FOTO Bianca Guaccero: la bellezza folgora il web Per vedere lo scatto di Bianca Guaccero, vai ...

Georgina Rodriguez, che immersione sexy! Il video fa impazzire tutti Corriere dello Sport Calciomercato, doccia gelata | "Non andrà alla Juventus" Nelle ultime ore si sono intensificate le indiscrezioni circa il possibile approdo di Kaio Jorge alla Juventus. A “Sportmediaset“, l’esperto di mercato Sandro Sabatini ha riferito che i bianconeri sar ...

Georgina Rodriguez in trend su Twitter: svelato il motivo Il tutto nasce dalle offese di un contatto del noto social sulle gambe della compagna di CR7: il web si è diviso tra i difensori e detrattori della splendida argentina Intanto Georgina Rodriguez è fin ...

Mobilitazione social per, la bella fidanzata di Cristiano Ronaldo . Su Twitter il nomeè balzato di colpo tra i trend topic e il motivo sta tutto in una foto postata dalla 27enne argentina. ...TI POTREBBE INTERESSSARE ANCHE > "Che belli siete",in vacanza insieme al campione " FOTO Bianca Guaccero: la bellezza folgora il web Per vedere lo scatto di Bianca Guaccero, vai ...Nelle ultime ore si sono intensificate le indiscrezioni circa il possibile approdo di Kaio Jorge alla Juventus. A “Sportmediaset“, l’esperto di mercato Sandro Sabatini ha riferito che i bianconeri sar ...Il tutto nasce dalle offese di un contatto del noto social sulle gambe della compagna di CR7: il web si è diviso tra i difensori e detrattori della splendida argentina Intanto Georgina Rodriguez è fin ...