Disabile abusata su bus di linea a Taranto, indagati 8 autisti: 'Approfittavano della sua fragilità' (Di domenica 25 luglio 2021) aggravata su una ragazza Disabile di 20 anni: è questo il reato del quale rispondono otto autisti dell' Amat , l'azienda di trasporto pubblico di , secondo quanto riporta oggi la Gazzetta del Mezzogiorno. La vittima già all'età di 14 anni fu vittima di violenza sessuale da parte di un vicino di casa, condannato poi in via definitiva. COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE Commento: ... Leggi su ilgazzettino (Di domenica 25 luglio 2021) aggravata su una ragazzadi 20 anni: è questo il reato del quale rispondono ottodell' Amat , l'azienda di trasporto pubblico di , secondo quanto riporta oggi la Gazzetta del Mezzogiorno. La vittima già all'età di 14 anni fu vittima di violenza sessuale da parte di un vicino di casa, condannato poi in via definitiva. COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE Commento: ...

Agenzia_Ansa : Parcheggiavano i bus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una disabile. Otto autisti dell'Azie… - MediasetTgcom24 : Taranto, 20enne disabile abusata su bus di linea: indagati otto autisti #AMAT - odalysio : RT @Agenzia_Ansa: Parcheggiavano i bus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una disabile. Otto autisti dell'Azienda di… - PiccoloPesceNer : RT @Agenzia_Ansa: Parcheggiavano i bus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una disabile. Otto autisti dell'Azienda di… - cocchi2a : RT @fiordisale: Ehi sindaco Melucci aspettiamo il 3º grado prima di sospendere questa gente? Disabile abusata su bus linea Taranto, indag… -