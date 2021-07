Di Maio, il vaccino è l'unico modo per uscire dalla crisi (Di domenica 25 luglio 2021) "La vaccinazione è l'unico modo per uscire dalla crisi sanitaria e da quella economica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio incontrando i ragazzi al Festival di Giffoni. "Le scelte che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 25 luglio 2021) "La vaccinazione è l'persanitaria e da quella economica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Diincontrando i ragazzi al Festival di Giffoni. "Le scelte che ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Di Maio: 'Il vaccino è l'unico modo per uscire dalla crisi' #coronavirus - ottopagine : Di Maio al Giffoni Film Festival: 'Vaccino unico modo per uscire dalla crisi' #GiffoniVallePiana - eclissidicielo : RT @_cieloitalia: Di Maio, il vaccino è l'unico modo per uscire dalla crisi. Ripete le parole di draghi. Quelli del cambiamento. https://… - CAGLIARILIVEAPP : Vaccino, Di Maio “Unico modo per uscire dalla crisi” - _cieloitalia : Di Maio, il vaccino è l'unico modo per uscire dalla crisi. Ripete le parole di draghi. Quelli del cambiamento. -