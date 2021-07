“Controcorrente” di Matteo Renzi: un libro, cento aneddoti per imbarazzare Stato e magistratura (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug – E’ Stato pubblicato di recente Controcorrente (Piemme, 272p, 17€), nuovo libro di Matteo Renzi. Una raccolta di visioni personali, a tratti vera e propria biografia, ed un contenitore di accuse ed aneddoti che rischiano di imbarazzare nuovamente Stato e magistratura.Molti capitoli sono incentrati sulla caduta del governo Conte-Bis, con la narrazione delle situazioni createsi con l’allora premier e il di lui portavoce Rocco Casalino. In particolare è utile menzionare l’incontro tenutosi tra l’attuale leader di Italia Viva e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug – E’pubblicato di recente(Piemme, 272p, 17€), nuovodi. Una raccolta di visioni personali, a tratti vera e propria biografia, ed un contenitore di accuse edche rischiano dinuovamente.Molti capitoli sono incentrati sulla caduta del governo Conte-Bis, con la narrazione delle situazioni createsi con l’allora premier e il di lui portavoce Rocco Casalino. In particolare è utile menzionare l’incontro tenutosi tra l’attuale leader di Italia Viva e ...

Advertising

edizpiemme : Partenza positiva per il libro di Matteo Renzi, Controcorrente. E' il libro di saggistica più venduto in Italia, al… - TeresaBellanova : Un caloroso benvenuto in Italia Viva a Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola dell'Emilia. Benvenuto nella casa dei… - nonnadedi : RT @Gio15474822: Ho sentito con le mie orecchie Matteo Renzi alla presentazione di #ControCorrente a Firenze dichiarare che firmerà per il… - GigioFigio : RT @edizpiemme: Partenza positiva per il libro di Matteo Renzi, Controcorrente. E' il libro di saggistica più venduto in Italia, al primo p… - anstger : RT @edizpiemme: Partenza positiva per il libro di Matteo Renzi, Controcorrente. E' il libro di saggistica più venduto in Italia, al primo p… -