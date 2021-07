Calciomercato Milan – Tomori è l’acquisto più caro dell’estate in Serie A (Di domenica 25 luglio 2021) Fikayo Tomori, difensore del Milan, arrivato dal Chelsea per più di 28 milioni di euro è l'acquisto più caro finora in Serie A Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 luglio 2021) Fikayo, difensore del, arrivato dal Chelsea per più di 28 milioni di euro è l'acquisto piùfinora in

Advertising

DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - SkySport : Ronaldinho: 'Dybala? Non so cosa farà, basta che sia felice. Mi aspetto molto dal Milan' #SkySport #Ronaldinho… - sportli26181512 : Pellegatti: 'Brandt potrebbe essere più che un'opportunità': Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera,… - IduanJavier : RT @MilanNewsit: Pellegatti: 'Brandt potrebbe essere più che un'opportunità' -