Buffon: “Mancini non mi chiamerà ma io sogno il Mondiale in Qatar” (Di domenica 25 luglio 2021) Gianluigi Buffon, nuovo portiere del Parma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi sogni. Ecco le sue parole: “Mancini ha fatto una cosa straordinaria. Possiamo solo fargli lodi e complimenti. E io ,a 43anni, anche per rispetto del lavoro del c.t., non sarò mai quello che si candida: “Oh, ci sono anch’io…”. Mai. Ma il Mondiale mi serve per sognare. Altrimenti per cosa gioco a fare? Per riportare il Parma in A, certo. E dopo? Quasi sicuramente Mancini non mi chiamerà, giustamente, ha i suoi uomini, il suo gruppo. Ma io ho bisogno di sapere che ci sarà un ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 luglio 2021) Gianluigi, nuovo portiere del Parma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi sogni. Ecco le sue parole: “ha fatto una cosa straordinaria. Possiamo solo fargli lodi e complimenti. E io ,a 43anni, anche per rispetto del lavoro del c.t., non sarò mai quello che si candida: “Oh, ci sono anch’io…”. Mai. Ma ilmi serve per sognare. Altrimenti per cosa gioco a fare? Per riportare il Parma in A, certo. E dopo? Quasi sicuramentenon mi, giustamente, ha i suoi uomini, il suo gruppo. Ma io ho bidi sapere che ci sarà un ...

