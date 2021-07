Bollettino covid 25 luglio: un morto in Lombardia, salgono i contagi in Brianza (Di domenica 25 luglio 2021) Il Bollettino covid di domenica 25 luglio segnala la presenza in Lombardia di 461 nuovi casi di covid, con un decesso. I numeri sono stati diffusi come consuetudine nel tardo pomeriggio dal Ministero ... Leggi su monzatoday (Di domenica 25 luglio 2021) Ildi domenica 25segnala la presenza indi 461 nuovi casi di, con un decesso. I numeri sono stati diffusi come consuetudine nel tardo pomeriggio dal Ministero ...

