Basket | Olimpiadi Tokyo | Gregg Popovich | “Ko con la Francia? Non c’è nulla di cui essere sorpresi…”

"Non c'è nulla di cui essere sorpresi". Questo è il laconico e disarmante commento di Gregg Popovich, coach del Team USA, dopo la sconfitta della compagine a Stelle e Strisce nell'esordio del proprio cammino ai Giochi Olimpici di Tokyo. Ebbene sì, gli Stati Uniti sono finiti ko contro la Francia (proprio come ai Mondiali di Cina 2019)con il punteggio di 76-83. Ma come, dopo una sconfitta simile (che agli USA non capitava alle Olimpiadi da Atene 2004), come si può pensare che "Coach Pop" possa riassumere la situazione della sua squadra in quel modo? "Quando perdi una ...

