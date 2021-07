Ufficiale: Antonio Candela in prestito dal Genoa al Cesena (Di sabato 24 luglio 2021) Il Cesena FC comunica di aver appena completato l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 del calciatore Antonio Candela dal Genoa CFC. Foto: logo Cesena L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) IlFC comunica di aver appena completato l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 del calciatoredalCFC. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

