Tromba d’aria | uno degli eventi metereologici più distruttivi

In meteorologia una Tromba d'aria o tornado , è un violento vortice d'aria localizzato che si origina alla base di un cumulonembo e giunge a toccare il terreno La Tromba d'aria si presenta come un "imbuto" che si protende dalla base del cumulonembo fino al terreno o alla superficie marina. La Tromba d'aria che si verifica sulla terraferma (ciò accade nella maggior parte dei casi) solleva una grande quantità di polvere e detriti che accompagna il suo moto sino alla dissipazione. Il diametro della base di un tornado varia dai 100 ai 500 metri, ma in casi eccezionali sono ...

