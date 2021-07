Tokyo 2020, Errani e Musetti subito fuori (Di sabato 24 luglio 2021) (Adnkronos) - E' finito al primo turno la prima avventura olimpica di Lorenzo Musetti nel singolare maschile del torneo di tennis dei Giochi di Tokyo 2020. Il giovane toscano è stato battuto in due set per 6-3, 6-4 dall'australiano John Millman. Anche Sara Errani è uscita di scena al primo turno. L'italiana è stata battuta con un netto 6-0, 6-1 dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova che ha superato anche un colpo di calore che l'ha colpita durante il secondo set. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) (Adnkronos) - E' finito al primo turno la prima avventura olimpica di Lorenzonel singolare maschile del torneo di tennis dei Giochi di. Il giovane toscano è stato battuto in due set per 6-3, 6-4 dall'australiano John Millman. Anche Saraè uscita di scena al primo turno. L'italiana è stata battuta con un netto 6-0, 6-1 dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova che ha superato anche un colpo di calore che l'ha colpita durante il secondo set.

