Supervivientes 2021 | Gianmarco Onestini sfiora la vittoria Vince Olga Moreno

(Di sabato 24 luglio 2021)Nienteper. Il 24enne, fratello dell’ex tronista Luca, non è riuscito a trionfare, ieri sera, nella finale di, L’Isola dei Famosi in onda in Spagna su TeleCinco. Il modello e influencer bolognese ha infatti perso l’ultimo scontro cone si è dovuto accontentare del secondo posto nel reality. La finale di Superviventes è arrivata dopo 106 giorni di gioco. Nonostante la mancata(che gli spettatori iberici hanno potuto vedere mentre il medico gli ...

E proprio quest'ultimo sembrava il candito ideale per il trionfo nel reality basato sulla sopravvivenza ed invece ha dovuto accontentarsi del secondo posto, a vincere, infatti, è ...Gianmarco Onestini secondo a/ Il fratello Luca sbotta "problemi con il televoto!" MARGHERITA LATERZA: "AMO IL CINEMA DI VIAGGIO" "Il cinema è sogno, è l'arte più vicina al nostro ...Luca Onestini non ci sta, il secondo posto per suo fratello Gianmarco a Supervivientes è un groppo in gola che non riesce a mandare giù.Gianmarco Onestini non vince Supervivientes, Luca Onestini infiamma la polemica sulle votazioni Si è conclusa anche l'edizione dell'Isola dei famosi ...