Sciabola d'argento per Luigi Samele, prima medaglia azzurra a Tokyo 2020 (Di sabato 24 luglio 2021) Alla fine si è dovuto accontentare della medaglia d’argento Luigi Samele, sconfitto dal fuoriclasse ungherese Aron Szilagyi, per la terza volta campione olimpico nella Sciabola individuale. Lo schermidore foggiano è stato sconfitto nella finale per 15-7. È sua ed è d’argento la prima medaglia dell’Italia a Tokyo 2020. Nel 2012 l’atleta aveva già conquistato il bronzo ai giochi di Londra nella prova di Sciabola a squadre, insieme a Diego Occhiuzzi, Aldo Montano e Luigi Tarantino. Per ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) Alla fine si è dovuto accontentare dellad’, sconfitto dal fuoriclasse ungherese Aron Szilagyi, per la terza volta campione olimpico nellaindividuale. Lo schermidore foggiano è stato sconfitto nella finale per 15-7. È sua ed è d’ladell’Italia a. Nel 2012 l’atleta aveva già conquistato il bronzo ai giochi di Londra nella prova dia squadre, insieme a Diego Occhiuzzi, Aldo Montano eTarantino. Per ...

Coninews : LA PRIMA MEDAGLIA È DI GIGIIII! ?? I Giochi di #Tokyo2020 dell'#ItaliaTeam si aprono con l'ARGENTO di Luigi #Samele… - Eurosport_IT : ?? ARGENTO PER SAMELE! ?? La prima medaglia azzurra da Tokyo ce la regala il foggiano nella sciabola: l'oro va ancor… - Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È ARGENTO PER LUIGI SAMELE ?? L’azzurro si arrende in finale all’ungheres… - AngelaCavelli : RT @danieledv79: Luigi #Samele ha vinto la medaglia d'argento nella sciabola maschile. #Tokyo2020 - Manu91152833 : RT @Coninews: LA PRIMA MEDAGLIA È DI GIGIIII! ?? I Giochi di #Tokyo2020 dell'#ItaliaTeam si aprono con l'ARGENTO di Luigi #Samele nella sci… -